Транспортные полицейские задержали подозреваемого в краже телефона в поезде Москва - Тольятти

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали 22-летнего жителя Московской области, подозреваемого в краже сотового телефона в поезде Москва - Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

По данным полицейских, пострадала 20-летняя жительница Сызрани. Перед прибытием поезда на станцию в Сызрани она обнаружила пропажу телефона стоимостью 24 тыс. рублей.

Уже через несколько часов полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в Ульяновской области. У подозреваемого изъяли похищенный мобильник.

"Молодой человек ехал из Москвы до станции Барыш, - рассказали в транспортной полиции Сызрани. - Проходя по вагону, он взял лежавший на верхней полке чужой телефон, положил его себе в карман и вышел на своей станции".

Мужчина признал вину.