Иностранца обманули, пообещав помочь избежать экстрадиции за 1,1 млн рублей

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу женщины, подозреваемой в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в ноябре 2019 г. самарчанка узнала, что гражданин Казахстана ищет адвоката для помощи в отмене экстрадиции на родину, где он совершил преступления.

Зная, что решение об экстрадиции принимает Генпрокурор РФ или его заместитель, женщина сказала иностранцу, что за 1,1 млн руб., которые она якобы передаст правоохранителям и судьям, поможет ему остаться в России. При этом женщина не собиралась исполнять обещанное.

В декабре 2019 г. ее задержали при получении первой части суммы - 600 тыс. рублей.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело направят в Кировский районный суд Самары.