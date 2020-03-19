В областном правительстве обсудили новые меры поддержки предприятий-экспортеров

В Самаре под председательством первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова состоялось заседание проектного комитета по реализации региональной составляющей национального проекта "Международная кооперация и экспорт", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

В заседании приняли участие представители министерства экономического развития и инвестиций, министерства промышленности и торговли, министерства образования и министерства здравоохранения Самарской области, организаций поддержки предпринимательства, а также представители СРО "Опора России", СРО "Деловая Россия", Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области".

В минувшем году губерния с превышением выполнила целевые показатели национального проекта и заняла шестое место среди 85 российских регионов в рейтинге Российского экспортного центра. Предприятия региона отправили за рубеж продукции более чем на $3,03 млрд. Целевой показатель перевыполнен более чем на $200 млн.

По оценке председателя областного правительства, это свидетельствует о значительном экспортном потенциале предприятий региона.

Задачи, которые ставит на текущий год губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, еще более сложны и ответственны: в условиях меняющейся конъюнктуры рынка укрепить лидерские позиции. Для этого необходимо выявить все "узкие места", определить, что мешает бизнесу развивать экспортное направление, и сделать так, чтобы беспрецедентные меры поддержки экспортно ориентированных предприятий, которые сейчас предлагает государство, были максимально доступны для предпринимателей.

По информации министра промышленности и торговли Самарской области Михаила Жданова, в 2019 году по проекту "Промышленный экспорт" межведомственная комиссия одобрила заявки 40 предприятий региона. Следующий этап работы - заключение договоров между предприятиями и Минпромторгом РФ по реализации программ. Это напрямую влияет на получение мер государственной поддержки. Сейчас такие договоры заключили 13 предприятий из 40. Виктор Кудряшов поручил провести встречи с руководством промышленных предприятий и проработать с ними вопрос заключения соглашений.

Наиболее яркие достижения в минувшем году продемонстрировала отрасль АПК Самарской области - здесь итоговые показатели в полтора раза превысили плановые значения.

"По итогам анализа рынков, сейчас хороший потенциал роста экспорта наблюдается у зернового сегмента. Министерство проводит серию встреч с предприятиями-экспортерами, как мелкими, так и крупными. К концу апреля министерство готово представить предложения по дополнительным мерам их поддержки", - доложил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Евгений Афанасьев.

По информации Евгения Афанасьева, объем экспортных поставок уже увеличился по сравнению с январем и февралем 2019 года.

Председатель областного правительства призвал руководителей отрасли организовать более активное участие сельхозпредприятий в заключении соглашений о выполнении программ повышения конкурентоспособности в АПК.

"СППК - это для предприятия-экспортера возможность получения льготного кредита на развитие бизнеса. Давайте такие предприятия искать, находить, предлагать им участие в государственных программах. Разговаривать с собственниками и руководителями, которые обязательно поймут эффект и выгоду этих мер. Прошу проявлять в этой работе настойчивость, активность, инициативу. Мы должны изучить перспективные инвестиционные проекты, связанные с ростом экспорта. Сейчас по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова мы готовим предложения по пересмотру критериев для признания инвестиционных проектов стратегическими, что обеспечивает дополнительные меры прямой государственной поддержки вплоть до компенсации капитальных затрат. Прошу тщательно проработать точечные проекты. Фирма "Нектар" сейчас рассматривает вопрос строительства завода по переработке сои. Нужно связаться с собственниками и уточнить, какие меры поддержки им необходимы и могут быть оказаны, чтобы проект был реализован в кратчайшие сроки. Необходимо и в целом стимулировать развитие таких видов сельхозпереработки, которые обеспечивают выпуск продукции с наиболее высокой добавленной стоимостью и имеют наибольшую налоговую отдачу", - подчеркнул первый вице-губернатор.

Большое внимание участники совещания уделили также развитию экспорта услуг в сферах здравоохранения и образования.

По информации министерства образования и науки Самарской области в настоящее время в вузах региона проходят обучение свыше 4 тыс. студентов. Планируется, что в новом учебном году их число увеличится до 4400 человек. Ожидается, что интерес со стороны иностранных студентов еще больше возрастет после того, как в Самарской области в сентябре пройдет масштабный форум "Высшее образование - лидер международной кооперации". В нем примут участие в том числе ряд стран Африки и Центральной Азии.

Виктор Кудряшов поручил представителям министерства образования не только подробно проработать презентацию условий обучения в самарских вузах, но и рассказать будущим студентам-иностранцам о возможностях их размещения и проживания.

Отдельно участники совещания обсудили тему медицинского туризма. Напомним, на прошедшем в Самаре в октябре минувшего года Волжском инвестиционном саммите и Всемирном Дне Халяль эта услуга была презентована гостям из 20 стран мира и получила высокую оценку зарубежных экспертов.

В завершение участники совещания рассмотрели вопрос о дополнительных мерах поддержки для экспортно ориентированных предприятий среднего и малого бизнеса. Как отметил Виктор Кудряшов, здесь большую роль должны сыграть общественные организации и объединения, призванные отстаивать их интересы.

"Вы, как никто другой, знаете проблемы, с которыми представители малого бизнеса сталкиваются в своей ежедневной практике. Прошу вместе с представителями министерства экономического развития до конца месяца выработать предложения по комплексу дополнительных мер в поддержку предпринимателей и представить их на следующее заседание комитета", - подвел итоги заседания Виктор Кудряшов.