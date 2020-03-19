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Квартиры в "Кошелев-проекте" можно купить без первоначального взноса

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Процентные ставки по программе "Удобный старт" от "КОШЕЛЕВ-БАНК" начинаются от 9,95% годовых.

Фото: Фото предоставлено автором

Мечтаете съехать от родителей в свою квартиру? У вас подросли дети, и вы хотите расшириться, но еще не накопили на первоначальный взнос? С этой проблемой сталкиваются многие российские семьи. В "Кошелев-проекте" у вас возможность приобрести жилье без первоначального взноса под залог имеющегося жилья. А с учетом того, что в "Кошелев-проекте" все квартиры готовы и вам не нужно ждать сдачи, вы сразу можете переехать в новое жилье, а старое сдавать и гасить часть ипотеки.

Ипотечная программа "Удобный старт" от "КОШЕЛЕВ-БАНК" предоставляется на срок до 20 лет с процентной ставкой от 9,95% годовых. Особенность программы - в том, что вместо первоначального взноса в залог берется уже имеющееся жилье - ваше или ваших родственников. После выплаты 40% от суммы кредита имеющееся жилье выводится из залога, а у вас в собственности остаются две квартиры. Программа "Удобный старт" помогает улучшить жилищные условия с минимальной нагрузкой на семейный бюджет.

Как пояснил директор департамента розничного бизнеса АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" Наталья Деренченко, залоговая стоимость имеющегося жилья должна составлять не менее 40% от стоимости нового, приобретаемого жилья.

"На практике использование программы "Удобный старт" часто выглядит так: молодая семья с помощью залога жилья родителей оформляет ипотеку на собственную квартиру. Далее молодая семья использует материнский капитал или жилищный сертификат для погашения 40% процентов от стоимости нового жилья, освобождая жилье родителей от залога, и затем самостоятельно выплачивает оставшийся долг по ипотеке. Семейный бюджет молодой семьи это позволяет, т.к. процентные ставки по программе "Удобный старт" начинаются от 9,95% годовых, а условия по страхованию, подтверждению дохода и требования к заемщикам лояльны. По этой программе банк кредитует как наемных сотрудников, так и собственников бизнеса, а в качестве документа, подтверждающего доход, принимаются справки 2-НДФЛ, справки по форме работодателя или банка".

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