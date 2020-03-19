УФНС России по Самарской области рекомендует использовать электронное взаимодействие с налоговыми органами

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и риском распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) УФНС России по Самарской области рекомендует налогоплательщикам по возможности отложить в ближайшее время посещение территориальных налоговых инспекций.

Принято решение о временной приостановке всех публичных и массовых мероприятий: семинаров, круглых столов, а также дней открытых дверей по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения деклараций по налогу на доходы физических лиц, которые планировалось проводить 23-24 марта и 24-25 апреля 2020 года. В том числе приостановлен личный прием граждан, предусмотренный статьей 13 федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", руководством территориальных органов ФНС России.

Большинство вопросов можно решить, воспользовавшись "Личным кабинетом налогоплательщика" или официальными интерактивными сервисами.

В "Личном кабинете для физических лиц" можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом (в том числе вернуть НДФЛ за приобретение имущества, обучение или лечение).

Организации и индивидуальные предприниматели могут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью "Личного кабинета юридического лица" и "Личного кабинета индивидуального предпринимателя" и по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке официального электронного документооборота.

Также с помощью интернет-сервисов можно узнать свой ИНН, сформировать квитанцию на оплату налогов или оплатить онлайн, направить свое обращение, узнать о статусе рассмотрения своей жалобы и т.д.

При необходимости обращения в ФНС России предлагаем воспользоваться интернет-сервисами "Обратиться в ФНС России", "Личный кабинет налогоплательщика" или направить обращение по почте. Все обращения будут рассмотрены в установленные законодательством Российской Федерации сроки.