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Голосование по поправкам в Конституцию РФ может пройти на дому

МОСКВА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти позже 22 апреля, если, по мнению главы государства, ситуация с эпидемиологической точки зрения будет неблагоприятной.

Если позволит обстановка, то дата не изменится, а голосование проведут с соблюдением всех предосторожностей. Возможно использование всех разрешенных законом способов, в том числе голосования на дому.

О важности вносимых в Конституцию поправок рассказал директор образовательного центра "Южный город" Владимир Кильдюшкин.

"Разработан целый пакет поправок в Основной закон страны. Понятно, что каждому гражданину какие-то из поправок более близки и понятны, а какие-то - менее. Конечно, мне очень близки и понятны поправки, касающиеся установления приоритета семейного воспитания, добавление пункта о защите семьи и материнства, о поддержке пенсионеров. Считаю, что предстоящее всенародное голосование - это проверка нашего общества на гражданскую зрелость. Ведь от результатов будет зависеть, в какой стране жить нам и нашим детям в ближайшие десятилетия", - считает Владимир Кильдюшкин.

"Мне кажется очень взвешенным решение Конституционного суда. С одной стороны, он признал, что поправки соответствуют Конституции. С другой - назначено всенародное голосование, результаты которого станут определяющим фактором для окончательного принятия решения. В нашей Конституции сказано, что источником власти является народ, и логично при принятии такого ответственного решения опереться на поддержку народа, это позволит поправкам получить конституционную легитимность", - рассказал он.

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