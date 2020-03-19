В Самарской области товарных запасов хватит на всех

В четверг, 19 марта, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова провел совещание по ситуации на продовольственном рынке региона в связи с увеличением спроса на группу товаров длительного хранения.

В совещании приняли участие министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин, а также представители шести крупнейших торговый сетей, представленных в регионе: общества с ограниченной ответственностью "Лента", торговой сети "Магнит", общества с ограниченной ответственностью "АШАН Ягодная", общества с ограниченной ответственностью "Корпоративная сеть Х-5" ("Карусель", "Пятерочка" и "Перекресток"), общества с ограниченной ответственностью "Неотрейд" ("Пеликан"), торгового центра "Metro Cash & Carry".

По информации Николая Абашина, в настоящее время в зернохранилищах Самарской области находится более 700 тыс. т зерна. "Годовая потребность в зерне на продовольственные цели в Самарской области составляет 342,9 тыс. т, в том числе на производство муки необходимо 325,0 тыс. т, и еще 93,4 тыс. т используется для производства хлебобулочных изделий. Таким образом, в области имеется практически годовой запас зерна для производства хлеба", - рассказал глава минсельхоза. Он отметил также, что область располагает внушительным запасом овощей, а все предприятия мясной и молочной промышленности работают в штатном режиме.

Как отметил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов, "торговые сети фиксируют повышенный спрос на некоторые группы товаров: бакалея, крупы, консервация, чай, салфетки, антисептики, мыло, масло растительное, сахар. На территории региона присутствуют распределительные центры всех сетей, где имеется достаточный запас, чтобы удовлетворить все потребности покупателей. Товарные запасы пополняются ежедневно. Факты необоснованного роста цен не выявлены. Рост продаж сопоставим с предновогодними праздниками".

Виктор Кудряшов обратился к руководителям торговых сетей с призывом проанализировать логистику, чтобы обеспечить полное удовлетворение спроса на все виды товаров в торговых сетях, а также принять управленческие решения, например, выход большего числа сотрудников в смену для бесперебойной выкладки товара в торговом зале.

"Сегодня ситуация не вызывает никаких опасений, это подтверждается информацией Минсельхоза Российской Федерации. Объема текущих запасов, объемов производства всех видов продовольственных товаров, в том числе бакалейных товаров, гречки, риса, вполне достаточно для того, чтобы обеспечить даже повышенный спрос на длительный срок. Сегодня мы с представителями торговых сетей обсудили ситуацию, которая складывалась в минувшие выходные в отдельных торговых сетях. Ситуацию со спросом никто не оценивает как ажиотажную. И сбои, которые возникали в эти дни в отдельных магазинах, были вызваны не дефицитом товаров, а недоработками в логистике. Сотрудники магазинов не успевали вовремя выкладывать товар, который был на складе в достаточном количестве. Сегодня мы еще раз убедились, что товарных запасов достаточно", - подчеркнул председатель областного правительства.

Представители торговых сетей, в свою очередь, готовы принять меры по обеспечению дополнительных поставок в магазины.

"Товара достаточно, мы доставляем его каждый день. Но если магазин не располагает большой площадью, нам сложнее организовать ежедневные поставки в большом объеме, и поэтому к вечеру в эти дни можно было наблюдать в некоторых магазинах отсутствие отдельных видов товаров. Сейчас мы идем на то, чтобы организовать поставки чаще и осуществлять доставку два раза в день", - отметил директор Волжского округа торговой сети "Магнит" Сергей Локонов.

Жители Самарской области сами могут сделать выбор, когда и в каком количестве им покупать продукты, отметили участники совещания. Важно обеспечить им для этого комфортные условия и предоставить нужные товары в необходимом объеме.

"Мы понимаем, что это нормальное потребительское поведение, когда люди сталкиваются с непривычной ситуацией. Мы должны быть к этому готовы. Впереди - выходные, время, когда люди традиционно совершают покупки. Необходимо создать для граждан все условия, чтоб удовлетворить возросший спрос на товары. Когда люди увидят, что все необходимое есть в наличии, то поймут, что никакого смысла закупаться впрок нет, и спрос вернется к прежним значениям", - подвел итоги совещания Виктор Кудряшов.