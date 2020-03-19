В администрации Автограда уверены, что число тольяттинцев не уменьшилось

Заместитель главы Тольятти по экономике, финансам и развитию Алексей Бузинный считает, что жителям не стоит огорчаться, слыша о снижении численности населения города. По его заявлению, число тольяттинцев не только не уменьшилось, но и соответствует его максимальному уровню.

В последние годы звучит информация о снижении числа постоянных жителей в Тольятти. По данным Росстата, в за 2019 год тольяттинцев стало меньше на 2,7 тысяч. Это касается как естественной убыли, по причине которой не стало 309 человек за год, так и миграционного оттока.

Алексей Бузинный отметил, что, согласно официальной статистике, сокращение численности населения в Тольятти наблюдается за последние 10 лет и на начало 2020-го в городе осталось чуть менее 700 тыс. жителей. Если сравнить с 2010 годом, уменьшение составило 20 тыс. граждан.

Однако чиновник обратил внимание на то, что одновременно с этим наблюдается прирост населения в соседнем Ставропольском районе, где за последнее десятилетие прибавилось 23 тыс. человек. По его данным, основной прирост отмечается именно в близлежащих к Автограду селениях: Подстепки, Ягодное, Приморский, Тимофеевка. Сегодня в Ставропольском районе обеспеченность жильем составляет более 40 кв. м на человека. По этому показателю среди городов и районов Самарской области эта территория на первом месте.

"В связи с этим есть основание полагать, что тенденция сложилась в основном из-за того, что жители Тольятти выбирают местом проживания Ставропольский район, продолжая пользоваться инфраструктурой города, - сообщил Бузинный. - Об этом свидетельствует и то, что у нас не уменьшается проблема дорожных пробок, и, по данным органов статистики, за три последних года, начиная с 2016-го, из Тольятти переехало более 12,5 тыс. человек. При этом миграционная убыль по городу официально составила 6,5 тыс. человек".

Он рассказал также, что сегодня наметилась тенденция к замедлению миграционного оттока из Тольятти: в прошлом году он сократился вдвое и составил 1,4 тыс. человек, в то время как в 2018 году город покинуло 2,8 тысяч.

"Таким образом, мы можем убедительно заявить, что численность жителей в Тольятти фактически не снизилась: население, продолжая работать в городе, переехало за город. Тем, кто расстроился по поводу того, что в Тольятти жителей стало менее 700 тыс., не стоит огорчаться. Город продолжает развиваться. Более того, с учетом вышесказанного, мы находимся на максимальной численности, которая была зафиксирована в 2008 году и составила тогда более 720 тыс. человек".