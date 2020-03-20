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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Возле пос. Стройкерамика рабочего завалило землей

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 марта, на 25 км трассы Самара-Бугуруслан, в районе п. Стройкерамика на территории частного бетонного завода рабочего засыпало землёй в котловане, сообщает ПСС Самарской области.

Фото: ПСС по Самарской области

Спасатели были направлены к месту происшествия в 15:19. 50-летний мужчина проводил земляные работы в котловане, когда талые воды начали размывать грунт. Рабочий не успел покинуть место обвала земли и погиб.

Для извлечения тела погибшего администрация района направила спецтехнику. Экскаватором было расчищено предположительное месторасположение мужчины и около 01:00 спасатели с помощью альпснаряжения извлекли тело рабочего из земли.

По факту происшествия ведется следствие, погибшего передали сотрудникам МВД.

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