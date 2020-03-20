В Тольятти задержали троих мужчин, подозреваемых в ограблении жительницы Перми

В Самарской области задержали подозреваемых в ограблении 82-летней женщины из Перми. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

В декабре 2019 г. злоумышленники забрали у пенсионерки около 800 тыс. рублей. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").

Сотрудники ГУ МВД России по Пермской области выяснили, что подозреваемые живут в Самарской области. Операцию по их задержанию спланировали сотрудники ОМОН из Тольятти. Ни скрыться, ни оказать сопротивление мужчинам 41, 26 и 21 года не удалось.

Мужчины заключены под стражу. Известно, что перед преступлением они приобрели отечественный автомобиль, на котором передвигались по Перми. После ограбления автомобиль сожгли за городом, чтобы замести следы.

Задержанных проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в отношении престарелых граждан на территории других регионов.