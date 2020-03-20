Рынки пытаются нащупать дно

Специалисты Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка оценили ситуацию на мировых рынках, вызванную мерами, принятыми для предотвращения пандемии коронавируса, и отметили, что экономика России слабо зависит от внешних факторов.

Закрытие границ ЕС усугубило настрой рынков, кризис ликвидности еще не пройден

Решение Франции, а затем и ЕС о закрытии с 17 марта границ на 30 дней в целях контроля за распространением эпидемии коронавируса серьезно усугубило ситуацию. Фактически можно говорить о том, что экономика ЕС на месяц остановит свою активность, за исключением секторов, обеспечивающих население самым необходимым.

Ожидания по поводу выхода из эпидемии остаются крайне поляризованными. Часть международных экспертов считает, что радикальных изменений в мировой экономике не произойдет - закрытие границ касается только пассажиропотока, но незначительно влияет на оборот международной торговли. В рамках этой концепции мировая экономика просто сталкивается с эффектом "длинных каникул" в апреле-мае, но затем может последовать быстрое восстановление активности.

Экономисты альтернативного лагеря с более пессимистическим настроем делают акцент на том, что закрытие границ ЕС и карантин в мире усугубят структурные проблемы экономик. В каких-то странах это приведет к финансовому кризису и запустит фундаментально обоснованную девальвацию; в странах ЕС огромным риском являются банкротство большого числа частных предприятий и фронтальная национализация; во многих странах, включая Китай, может начаться рост безработицы и рост социальной напряженности. Соглашаются эксперты только в одном: 2020 год покажет огромный провал в экономическом росте.

Россия показывает слабую зависимость от внешних факторов

Ситуация в России пока выглядит достаточно неплохо по меркам многих других стран. Опубликованные на днях данные по росту промышленности показывают, что в феврале ее рост составил 3,3% г/г после увеличения на 1,1% г/г в январе. Это означает, что правительство поддерживает экономику через финансирование расходных обязательств, и это позволяет частично купировать внешние риски. Развал соглашения ОПЕК+ в начале марта позволит рассчитывать на дополнительное ускорение роста в секторе добычи. И хотя достичь запланированного ранее в России роста ВВП более чем на 2% по итогам этого года сейчас невозможно, но сценарий 1% роста по итогам этого года еще выглядит реалистичным.

Рубль движется в плотной корреляции с нефтью, ЦБ РФ увеличит поддержку рубля при нефти ниже $25/барр.

После достаточно длительного периода стабильности рубль оказался под сильным давлением в среду, 18 марта, что было связано с резким снижением цен на нефть. Хорошей новостью следует считать тот факт, что курс российской валюты тесно коррелирован с нефтью, то есть на рынке не видно дополнительных факторов давления на курс, кроме снижения цен на нефть. Главный риск на данный момент - это возможный отток нерезидентов с рынка ОФЗ. Рынок российских облигаций входит в число тех рынков, которые достаточно мало пострадали в последние недели, и в случае усугубления проблем с ликвидностью глобальные фонды могут принять решение о фиксации прибыли именно в российских инструментах.