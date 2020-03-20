Банк "Открытие" удвоил показатели розничного кредитования по итогам февраля

В феврале 2020 г. банк "Открытие" почти в 2 раза нарастил объемы кредитования физических лиц. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредитный портфель банка увеличился в 1,9 раз до 365,3 млрд рублей, выдачи — в 2,2 раза до 25,4 млрд рублей.
Наиболее высокие результаты продемонстрировало ипотечное кредитование: выдачи ипотеки в феврале 2020 г. выросли в 2,5 раза по сравнению с февралем прошлого года до 13,5 млрд рублей. При этом наиболее высоким спросом у населения пользовались кредиты на приобретение жилья на первичном рынке (их доля в совокупном объеме выдач превысила 50%).
Выдачи кредитов наличными за аналогичный период времени выросли в 1,9 раз до 11,9 млрд рублей. В марте 2020 года на фоне растущего спроса населения на кредитные продукты банк рассчитывает на дальнейшее увеличение основных показателей кредитования.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.