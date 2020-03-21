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Преступления Происшествия

В Кинельском районе на нетрезвого водителя завели уголовное дело

КИНЕЛЬ. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночное время на 37 км автодороги "Самара — Бугуруслан" инспекторы ГИБДД заметили автомобиль ВАЗ-21093, который неуверенно передвигался по трассе: транспортное средство часто выезжало на полосу, предназначенную для встречного движения. Госавтоинспекторы через сигнальное громкоговорящее устройство потребовали остановки автомобиля нарушителя. Водитель подчинился законным требованиям сотрудников полиции.

Для сбора административного материала мужчину пригласили в патрульный автомобиль. При установлении личности нарушителя, дорожный полицейский заметил, что от водителя исходит резкий запах алкоголя, тогда автолюбителю было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения — от процедуры задержанный автолюбитель отказался, в связи с чем инспекторы составили в отношении него протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

Также полицейские выяснили, что в марте прошлого года 29-летний местный житель был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток и лишения права управления транспортными средствами.

В настоящее время, по материалам собранным сотрудниками полиции, в отношении злоумышленника дознавателем Межмуниципального отдела МВД России "Кинельский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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