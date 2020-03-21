Синоптики прогнозируют снег и ветер в Самарской области

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Погода предстоящих дней ожидается холодной с осадками смешанного характера, а в начале следующей недели и с сильным порывистым ветром. Температура воздуха в ночные часы будет устойчиво отрицательной, в дневное время преимущественно слабо положительной, сообщает Приволжское УГМС.