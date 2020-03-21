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Общество

Синоптики прогнозируют снег и ветер в Самарской области

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Погода предстоящих дней ожидается холодной с осадками смешанного характера, а в начале следующей недели и с сильным порывистым ветром. Температура воздуха в ночные часы будет устойчиво отрицательной, в дневное время преимущественно слабо положительной, сообщает Приволжское УГМС.

В субботу, 21 марта, облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +1...+6 °C.

В воскресенье, 22 марта, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха -1...+4 °C.

В понедельник, 23 марта, ночью облачно. Небольшие, по западу области умеренные осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Днем облачно. Небольшие, по западу области умеренные осадки в виде мокрого снега.
Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -2...+3 °C.

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