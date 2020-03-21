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Преступления Происшествия

В Ставропольском районе задержаны трое иностранцев с героином

ТОЛЬЯТТИ. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На стационарном посту ДПС ГИБДД в Ставропольском районе Самарской области были задержаны трое граждан соседней республики по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В ходе осмотра автомобиля, на котором они передвигались, на полу под водительским сиденьем обнаружен и изъят целлофановый пакет, внутри которого находились свертки в количестве 50 штук.

Согласно экспертизе, проведенной в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, изъятое вещество является наркотическим средством "героин", общей массой более 100 гр.

По материалам, собранным сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Мужчины задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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