Тольяттинка нашла похищенную дочь через 23 года

Тольяттинка нашла свою дочь, которую похитили в двухмесячном возрасте, спустя 23 года, пишет starhit.ru.

Девочку Машу похитили 3 октября 1996 года. Коляску со спавшим в ней ребенком бабушка оставила у магазина, а возвратившись через 5-10 минут увидела, что ее нет. Осознав, что ребенка похитили, бабушка позвонила своей близкой подруге, с которой они опрашивали прохожих. Им удалось выяснить, что коляску увезла незнакомка. Более того, они нашли водителя, который в тот момент подъезжал к магазину, чтобы разгрузить продукты. Он помог составить фоторобот неизвестной.

На следующий день недалеко от магазина правоохранительные органы нашли коляску, а младенец бесследно исчез. Друзья и знакомые семьи стали печатать листовки, которые рассылались по всей стране. Вскоре на одну из листовок пришел отклик из с. Холстовка Ульяновской области. Оказалось, что в ночь после похищения неизвестная пара принесла к местной медсестре младенца с высокой температурой. Специалисту заплатили 50 рублей, чтобы она поставила малышке жаропонижающий укол. Медсестра обратила внимание, что ребенок не был одет в детскую одежду, а просто оказался завернут в полотенце.

Позже ей показали видео с Машей. Медицинский работник подтвердила, что именно эту девочку принесли незнакомцы. С ее помощью был составлен фоторобот пары. Но к сожалению, найти этих людей не удалось, несмотря на все усилия.

Мать похищенного ребенка обратилась в передачу "Жди меня". Ведущие признались, что в программу написала женщина из Самарской области, сообщив, что не так давно умерла ее дальняя родственница. Перед смертью женщина покаялась кому-то из родных, что в 1996 г. украла младенца, потому что ее собственный ребенок накануне родился мертвым.

"От первого брака у нее двое детей, но там не сложились отношения, и она стала встречаться с другим мужчиной. Он очень хотел ребенка, потом Вера все-таки забеременела, но на учет никуда не вставала. Она родила мертвого ребенка дома, а чтобы удержать мужа украла чужого", — поделилась информацией женщина.

В итоге, похищенная нашлась. Ей дали имя Вера. ДНК-тест подтвердил, что девушка является дочерью тольяттинки, которая 23 года искала своего ребенка. На передачу "Жди меня" девушка не пришла. Позже она все же позвонила своей биологической матери и они встретились.