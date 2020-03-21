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Общество

Жигулевская ГЭС открыла плотину

ЖИГУЛЕВСК. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 марта, Жигулевская ГЭС в соответствии с указанием Росводресурсы открыла водосливную плотину для обеспечения заданных расходов воды в нижний бьеф, сообщает "РусГидро".

Решение об этом принято в связи с увеличением притока воды в Куйбышевское водохранилище. Среднесуточный расход воды через водосливную плотину Жигулевской ГЭС составляет 152м3/с.

Затворы водосбросной плотины, в соответствии с инструкцией "По регулированию весеннего половодья и пропуску паводка через сооружения Жигулевской ГЭС", поднимаются постепенно в несколько этапов. 20 марта был выполнен подъем трех затворов на минимальную отметку, такой расход будет поддерживаться 8 часов, далее он постепенно будет увеличен до 950 м3/с.

"Жигулевская ГЭС встречает половодье 2020 г. в штатном режиме. В работе находятся все 20 гидроагрегатов станции. Специалисты ГЭС ведут круглосуточный контроль за изменениями гидрометеорологической обстановки. По данным гидрологов, отметка уровня воды верхнего бьефа в настоящее время составляет 52,62 м, свободный объем водохранилища — 2,26 км3" — отметил директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов.

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