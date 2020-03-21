В правоохранительные органы поступило сообщение о минировании самолета "Москва - Самара"

Анонимное сообщение об угрозе взрыва пассажирского самолета рейса "Москва — Самара" поступило в экстренные службы в России, пишет rossaprimavera.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

"Неизвестные сообщили о "минировании" еще пяти самолетов: Сургут — Москва, Хабаровск — Москва, Москва — Волгоград, Москва — Тюмень, Москва — Самара", — заявили в правоохранительных органах.

Таким образом за день количество сообщений о "минировании" пассажирских самолетов в России достигло восьми.

Все рейсы благополучно приземлились в аэропортах назначения. Проверка показала, что сообщения о "минировании" были ложными.