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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В правоохранительные органы поступило сообщение о минировании самолета "Москва - Самара"

МОСКВА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Анонимное сообщение об угрозе взрыва пассажирского самолета рейса "Москва — Самара" поступило в экстренные службы в России, пишет rossaprimavera.ru со ссылкой на правоохранительные органы. 

"Неизвестные сообщили о "минировании" еще пяти самолетов: Сургут — Москва, Хабаровск — Москва, Москва — Волгоград, Москва — Тюмень, Москва — Самара", — заявили в правоохранительных органах.

Таким образом за день количество сообщений о "минировании" пассажирских самолетов в России достигло восьми.

Все рейсы благополучно приземлились в аэропортах назначения. Проверка показала, что сообщения о "минировании" были ложными.

 

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