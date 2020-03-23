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Общество

Снег в Самарской области прогнозируется до середины недели

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют осадки в виде снега и дождя до середины недели.

В понедельник, 23 марта, днем объявлено штормовое предупреждение: осадки, местами очень сильные в виде мокрого снега, метель, налипание мокрого снега, на дорогах местами снежные заносы. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Местами порывы 16-21 м/с. Температура воздуха +1...-4 °C.

Во вторник, 24 марта, ночью осадки, местами сильные в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 0...+5 °C.

В среду, 25 марта, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 0...+5 °C.

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