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Преступления Происшествия

Житель Большечерниговского района стал фигурантом уголовного дела за ложные показания в пользу отца

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Большечерниговском районе 20-летний молодой человек стал фигурантом уголовного дела о даче ложных показаний, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В декабре 2018 г. в ходе несения службы, внимание сотрудников ГИБДД привлек автомобиль Chevrolet Niva с нечитаемым регистрационным номером. Полицейские попытались остановить нарушителя, но водитель требование стражей правопорядка проигнорировал.

По версии следователей, машина, которую преследовали сотрудники ГИБДД, остановилась возле одного из частных домов, где водитель пересел на пассажирское сиденье. В момент, когда к машине подошел полицейский, мужчина с признаками алкогольного опьянения пояснил, что за рулем находился не он, а его сын, который только что вышел из автомобиля. На предложение пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, находившийся в авто мужчина ответил отказом. Позднее выяснилось, что в прошлом он уже был лишен права управления транспортным средством за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Сын подозреваемого дал свидетельские показания об отсутствии факта совершения своим родственником преступления, предусмотренного ст. 264.1 "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" УК РФ. Однако, по результатам рассмотрения уголовного дела 26 июня 2019 г., судом вынесен обвинительный приговор в отношении отца подозреваемого. Он приговорен к 100 часам обязательных работ и лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года.

Кроме того, показания молодого человека были подвергнуты критике и опровергнуты, суд признал их недостоверными и не соответствующими действительности. В отношении молодого человека следственным отделением МВД РФ по Большечерниговскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ. На днях в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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