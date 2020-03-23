16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк МСП прокредитовал строительство оздоровительного центра в Новокуйбышевске Юрий Багателия признан банкротом из-за долга перед "Фиа-Банком" в 957 млн рублей Пристрой к ЦУМу "Самара" пустят с молотка "Эл-Банк" банкротит Анатолия Волошина АСВ не смогло оспорить договоры между Газбанком и "Волгопромгазом"

Банки Финансы

Альфа-Банк увеличил лимит VEON до 30 млрд рублей

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Альфа-Банк заключил соглашение с группой компаний VEON об увеличении объема действующего кредитного лимита с 17,5 млрд до 30 млрд рублей. Срок кредита продлен до марта 2025 года.

Сделка позволила VEON оптимизировать структуру кредитного портфеля: снизить стоимость действующего кредита и привлечь дополнительную ликвидность в размере 12,5 млрд рублей на общекорпоративные цели, которая также может быть использована на рефинансирование кредитов в других банках.

"Альфа-Банк сотрудничает с VEON на протяжении многих лет. Благодаря сложившемуся доверию банку и компании удалось успешно согласовать условия финансирования, несмотря на непростую рыночную конъюнктуру. Мы нацелены на дальнейшее развитие взаимовыгодного партнерства", — подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5