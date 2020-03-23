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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить обвиняемую в организации подпольного игрового салона

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре перед судом предстанет девушка, обвиняемая в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района.

По данным надзорного ведомства, обвиняемая договорилась с двумя сообщницами. И в период с 1 апреля по 1 июля 2019 г. они организовали подпольный игорный клуб на пр. Кирова, № 258а.

В разоблачении заведения участвовали полицейские. В итоге задержали трех девушек, они стали фигурантками уголовного дела.

Во время расследования обвиняемая скрылась от правоохранителей, ее объявили в розыск. Двух сообщниц осудили. Одну из них суд приговорил к двум годам условно, а вторую — к полутора годам. Каждой из них назначили полуторагодичный испытательный срок.

Сейчас третья обвиняемая задержана. Следствие в отношении нее тоже закончено, обвинительное заключение утверждено прокуратурой, а уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

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