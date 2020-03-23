Молодого тольяттинца подозревают в организации интернет-магазина наркотиков

В Тольятти задержали двух парней по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В марте полицейские пресекли деятельность наркотического интернет-магазина. Предположительно, его организатором являлся 23-летний житель Тольятти. Его задержали на бульваре Орджоникидзе и при этом изъяли более 1 г производного N-метилэфедрона.

Также задержан его знакомый — 17-летний студент колледжа. У него нашли 0,68 г того же вещества.

По факту покушения на сбыт наркотиков возбудили уголовное дело.

При обыске дома у старшего из подозреваемых нашли электронные весы, пакеты, телефоны с фотографиями мест "закладок" и банковские карты. Сейчас он находится под домашним арестом.