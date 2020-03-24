В суд направлено дело о хищении из бюджетного учреждения Самарской области более 1,2 млн рублей

Одна из сотрудниц совершила хищение денежных средств с лицевого счета, принадлежащего бюджетному учреждению, на сумму 1,223 млн рублей. Женщина вела противоправную деятельность, используя свое служебное положение и имея доступ к бухгалтерским документам, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

В октябре 2019 г. СУ Управления МВД России по Самаре в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В феврале текущего года уголовное дело передано в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу.