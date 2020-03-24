В Самарской области ограничен ввоз мяса птицы из Белоруссии

Управление Россельхознадзора по Самарской области сообщает о том, что, в связи с выявленными нарушениями ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации Россельхознадзор с 18 марта 2020 г. введены временные ограничения на поставку на территорию Российской Федерации продукции, произведенной предприятиями республики Беларусь.
Речь идет об ОАО Птицефабрика "Дружба" (повторное выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилид, клопидол) в мясе птицы и филиале "Сморгонской птицефабрики" ОАО "Лидахлебопродукт — повторное выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилид) в мясе птицы.
А также в связи с выявлением нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза в животноводческой продукции, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой СЛЛЛ "Мясопродукт" — выявление превышения КМАФАнМ в говядине и филиалом "Скидельской птицефабрики" (отделение Слоним ОАО "Агрокомбинат "Скидельский") — выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилид, наразин) в яйце пищевом.
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