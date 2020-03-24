В Самарской области ограничен ввоз мяса птицы из Белоруссии

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Управление Россельхознадзора по Самарской области сообщает о том, что, в связи с выявленными нарушениями ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации Россельхознадзор с 18 марта 2020 г. введены временные ограничения на поставку на территорию Российской Федерации продукции, произведенной предприятиями республики Беларусь.