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ВТБ планирует внедрить биометрический эквайринг

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В настоящее время банк ВТБ совместно с компанией "Ростелеком" тестирует процедуру покупки с помощью биометрии в сети магазинов "Лента". По словам руководителя департамента цифрового бизнеса — старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, биометрический эквайринг позволит обеспечить удобство посетителей, повысит качество их обслуживания, а также сократит процесс проведения оплаты.

В рамках единой биометрической платформы ВТБ планирует использовать различные виды сбора и использования биометрических слепков. Уже сейчас с согласия клиента банк собирает его голос и использует для последующей верификации в контактном центре. "В итоге повышается безопасность осуществления операций и сокращается время обслуживания. В 2020 году будет запущен сервис по сбору биометрических слепков лица и голоса в мобильном приложении, появятся банкоматы с использованием технологии распознавания лиц, мы планируем узнавать наших клиентов по лицу в мобильном приложении, а в отделениях обслуживать без паспорта. Биометрическая верификация будет использоваться во всех каналах банка", — подчеркнул Никита Чугунов.

ВТБ реализовал единую биометрическую платформу совместно с компанией "Ростелеком", таким образом все собираемые биометрические образцы клиентов банка попадают в ЕБС. Создание совместной системы позволило обеспечить высокую безопасность хранения и применения биометрии для клиентов ВТБ.

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