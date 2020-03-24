В Самарской области выпало рекордное количество осадков

В понедельник, 23 марта, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков, сообщает "Приволжское УГМС".

Больше всего осадков выпало в Аглосе — 32,9 мм. Этот показатель превышает рекорд 1990 г. на 25,1 мм. Чуть меньше — 29,9 мм снега — выпало в Безенчуке и это на 21,9 мм больше, чем в 1980 году. Также в лидерах по рекордным осадкам Кинель-Черкассы (28,7 мм), Самара (24,4 мм), Тольятти (23,8 мм) и Большая Глушица (21,9 мм). В пос. Авангард выпало 17,7 мм осадков, в Серноводске — 9,5 мм.