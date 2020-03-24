В Новокуйбышевске мужчина утонул по пути на работу

В Новокуйбышевске, в районе лодочной станции "Альбатрос", на р. Татьянка под лед провалился мужчина, сообщает ПСС Самарской области.

Утром 21 марта 49-летний мужчина вышел на работу, но до места назначения так и не добрался. Родственники обратились за помощью в поисках в оперативные службы города.

В 17:00 спасатели поисково-спасательного отряда Новокуйбышевска на аэроглиссере прошли по маршруту рабочего и на льду р. Татьянка, в 10 метрах от берега, обнаружили куртку и сумку пострадавшего.

Было принято решение провести водолазные поиски. В 19:00 тело утонувшего мужчины было найдено на глубине 2,5 метра. Погибшего передали сотрудникам полиции для дальнейшего следствия.