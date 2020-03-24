Тольяттинец взял кредит для незнакомца, оказавшегося мошенником

Сотрудники полиции Тольятти задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении мошенничества, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в начале апреля минувшего года 43-летний житель Автограда согласился оказать неизвестному человеку помощь в покупке телефона в кредит. Незнакомец представился жителем другого региона и убедил пострадавшего приобрести телефон и аксессуары к нему на суму более 100 тыс. рублей. Злоумышленник заверил, что будет расплачиваться за кредит честно и вовремя, а в благодарность за помощь дал потерпевшему 5 тыс. рублей. Но спустя время, оформивший кредит мужчина стал получать уведомления из банка о погашении задолженности.

По подозрению в совершении мошенничества сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

В настоящее время СУ У МВД России по городу Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Устанавливается возможная причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.