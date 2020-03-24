Авторов уникального самарского школьного экословаря назовут осенью

Подведение итогов самарского областного экологического конкурса "Школьная экологическая мозаика" состоится осенью текущего года. Об этом сообщила директор по социальным проектам ГК "ЭкоВоз" Алена Душкова. Напомним, что "ЭкоВоз" уже несколько лет подряд проводит "Экологическую мозаику" среди школьников, цель этого конкурса — с помощью интересной игровой формы обратить внимание детей на проблемы окружающей среды.

Каждый год "ЭкоВоз" предлагает новые идеи для конкурса — школьники самарского региона снимали ролики об экологии, писали экологические сказки, ставили спектакли. В этом году перед участниками конкурса стояла задача внести свой вклад в составление экологического словарика для дошкольников. Каждый участник готовил один термин или понятие, связанное с экологией, краткое описание этого термина, примеры употребления и иллюстрацию. При этом важно, чтобы в конкурсной работе было отражено именно индивидуальное восприятие ребенком термина.

"Церемония награждения победителей конкурса всегда проходит очень ярко и интересно. Мы вкладываем частичку своей души в подготовку праздника, — рассказывает Алена Душкова. — Обычн мы подводим итоги конкурса весной, но в связи с рекомендациями специалистов об отказе от проведения массовых мероприятий, мы перенесли церемонию на осень. Очень надеемся, что ситуация по коронавирусу изменится, и мы сможем и дальше полноценно работать. Впереди нас ждет много интересных проектов!"