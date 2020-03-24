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ВТБ Регистратор запустил услугу регистрации акционерных обществ и выпусков ценных бумаг

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ Регистратор предлагает вновь создаваемым акционерным обществам новую комплексную услугу, которая включает в себя подготовку комплекта учредительных документов юридического лица и регистрацию выпуска акций. Также в рамках данной услуги ВТБ Регистратор выступает заявителем при государственной регистрации юридического лица в Федеральной налоговой службе России.

Константин Петров, генеральный директор АО ВТБ Регистратор, отметил: "Весь процесс регистрации нового акционерного общества теперь будет осуществляться за несколько дней. Учредителям не нужно обращаться в государственные органы, оплачивать государственные пошлины при регистрации выпуска ценных бумаг и посещать нотариуса — все действия осуществляет ВТБ Регистратор, обеспечивая электронное взаимодействие всех участников процесса в максимально сжатые сроки. По новым правилам за два месяца мы уже осуществили регистрацию более 10 выпусков акций при учреждении акционерных обществ и надеемся, что клиенты успели оценить все преимущества работы с ВТБ Регистратором".

АО ВТБ Регистратор обеспечивает учет, реализацию и защиту прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. Единственным акционером АО ВТБ Регистратор является Банк ВТБ (ПАО). АО ВТБ Регистратор обслуживает более 7300 акционерных обществ и является одним из крупнейших реестродержателей в России, обладая сетью из 56 филиалов и представительств. Кроме услуг по ведению реестра АО ВТБ Регистратор предлагает широкий комплекс дополнительных услуг в области корпоративного управления и права: весь спектр операций с акционерным капиталом, мониторинг структуры акционерного капитала, организацию общих собраний акционеров, регистрацию выпусков ценных бумаг, раскрытие информации, юридический консалтинг.

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