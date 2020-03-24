Полицейские нашли наркопритон в квартире самарчанки

В Самаре задержали 35-летнюю женщину по подозрению в содержании наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, в 2020 г. самарчанка неоднократно пускала в свою квартиру на ул. Гастелло наркозависимых людей для употребления запрещенных веществ. Дома у женщины нашли одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, по мнению полиции, использовавшиеся для употребления наркотиков.

Подозреваемая рассказала, что за наркотики, спиртное или сигареты, разрешала молодым людям собираться у нее дома и употреблять запрещенные вещества.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ ("Организация либо содержание наркопритонов").