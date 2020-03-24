Прокуратура обязала родителей из Похвистневского района заставить сына посещать школу

Похвистневский районный суд обязал родителей школьника обеспечить ребенку получение основного общего образования, контролировать его посещаемость и выполнение домашних заданий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее прокуратура выяснила, что родители школьника не знают, как он проводит время, не следят за его учебой и "не заботятся о его нравственном воспитании". Помимо этого, мать ребенка неоднократно привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Из-за этого, по мнению прокуратуры, подросток не осознавал необходимость и важность общего образования, а его родители не помогали изменить ситуацию.