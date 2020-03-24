16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк МСП прокредитовал строительство оздоровительного центра в Новокуйбышевске Юрий Багателия признан банкротом из-за долга перед "Фиа-Банком" в 957 млн рублей Пристрой к ЦУМу "Самара" пустят с молотка "Эл-Банк" банкротит Анатолия Волошина АСВ не смогло оспорить договоры между Газбанком и "Волгопромгазом"

Банки Финансы

Альфа-Банк даст клиентам отсрочку по кредитным платежам

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В середине апреля 2020 года Альфа-Банк запустит программу помощи клиентам, которые потеряли возможность вовремя платить по кредиту из-за коронавирусной эпидемии.

Программа дает бесплатную отсрочку по кредитным платежам и действует для частных клиентов, утративших доход или временно потерявших возможность вносить платежи по причинам, связанным с коронавирусной пандемией: заболевание COVID-19, увольнение с работы или утрата побочного дохода, уход в неоплачиваемый отпуск, карантин.

"Мы оцениваем не только прямой ущерб от распространения вируса, но и его долгосрочный, более широкий экономический эффект. Поэтому мы действуем на опережение и разрабатываем целый комплекс мер в поддержку наших клиентов", — отметил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Клиенты смогут получить отсрочку по кредитным платежам за ипотеку и за кредит наличными на срок от одного до двух месяцев. Также до двух месяцев можно будет не выплачивать задолженность по кредитной карте, но с условием ежемесячного погашения процентов. Для получения отсрочки по кредиту наличными достаточно будет нажать кнопку "Кредитный карантин" в мобильном приложении Альфа-Банка, а в случае ипотеки написать в чат или просто позвонить в контакт-центр банка.

Программа "Кредитный карантин" будет доступна для клиентов, не имеющих просроченных платежей по текущим кредитам.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5