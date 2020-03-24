Альфа-Банк даст клиентам отсрочку по кредитным платежам

В середине апреля 2020 года Альфа-Банк запустит программу помощи клиентам, которые потеряли возможность вовремя платить по кредиту из-за коронавирусной эпидемии.

Программа дает бесплатную отсрочку по кредитным платежам и действует для частных клиентов, утративших доход или временно потерявших возможность вносить платежи по причинам, связанным с коронавирусной пандемией: заболевание COVID-19, увольнение с работы или утрата побочного дохода, уход в неоплачиваемый отпуск, карантин.

"Мы оцениваем не только прямой ущерб от распространения вируса, но и его долгосрочный, более широкий экономический эффект. Поэтому мы действуем на опережение и разрабатываем целый комплекс мер в поддержку наших клиентов", — отметил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Клиенты смогут получить отсрочку по кредитным платежам за ипотеку и за кредит наличными на срок от одного до двух месяцев. Также до двух месяцев можно будет не выплачивать задолженность по кредитной карте, но с условием ежемесячного погашения процентов. Для получения отсрочки по кредиту наличными достаточно будет нажать кнопку "Кредитный карантин" в мобильном приложении Альфа-Банка, а в случае ипотеки написать в чат или просто позвонить в контакт-центр банка.

Программа "Кредитный карантин" будет доступна для клиентов, не имеющих просроченных платежей по текущим кредитам.