Все МФЦ Самарской области будут работать только по предварительной записи

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции все МФЦ Самарской области до конца текущей недели будут переведены в режим работы исключительно по предварительной записи.

Предварительную запись на прием в МФЦ можно осуществить на следующих электронных ресурсах:

— портал "МФЦ Самарской области" в электронно-коммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://mfc63.samregion.ru

— мобильное приложение "МФЦ Самарской области", доступного для скачивания в Google Play и в App Store по ссылкам:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.evol..

https://apps.apple.com/ru/app/мфц-63/id1488431619

— по номеру телефона контакт-центра соответствующего МФЦ

С режимом работы и контактной информацией офисов МФЦ Самарской области можно ознакомится на портале МФЦ: http://mfc63.samregion.ru

Приезжать в МФЦ следует к указанному времени, не стоит приезжать заранее во избежание скопления людей и несоблюдения мер профилактики распространения инфекции.

В помещении МФЦ настоятельно не рекомендуется нахождение лиц, у которых отсутствует наличие предварительной записи и обратившихся не в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг.

Уполномоченный МФЦ Самарской области призывает посетителей многофункциональных центров отнестись с пониманием к создавшейся ситуации и приносит извинения за вынужденные ограничения.