В Красноглинском районе выявлен очаг АЧС

Очаг африканской чумы свиней обнаружен на территории Красноглинского района Самары, сообщает Россельхознадзор по Самарской области.

По результатам проведенных лабораторных исследований патматериала, отобранного от четырех павших кабанов, обнаруженных в Красноглинском районе, выявлен ДНК вируса АЧС.

В настоящее время осуществляется купирование и ликвидация эпизоотического очага (сжигание трупов павших животных, дезинфекция места сжигания трупов, дезинфекционные мероприятия инфицированного объекта).