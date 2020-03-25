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Общество

В Красноглинском районе выявлен очаг АЧС

КРАСНАЯ ГЛИНКА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Очаг африканской чумы свиней обнаружен на территории Красноглинского района Самары, сообщает Россельхознадзор по Самарской области.

По результатам проведенных лабораторных исследований патматериала, отобранного от четырех павших кабанов, обнаруженных в Красноглинском районе, выявлен ДНК вируса АЧС.

В настоящее время осуществляется купирование и ликвидация эпизоотического очага (сжигание трупов павших животных, дезинфекция места сжигания трупов, дезинфекционные мероприятия инфицированного объекта).

 

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