Самарская таможня задержала более 43 тыс. контрафактных игрушек

Представители Самарской таможни остановили грузовое транспортное средство, следовавшее из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. Согласно представленным товаросопроводительным документам, в грузовике перевозилась партия товара "игрушки, переключатели".

При осмотре перевозимого груза таможенными инспекторами были выявлены товары, маркированные зарегистрированными товарными знаками "LOL", "Legrand".

В ходе таможенного досмотра товарной партии сотрудниками Самарской таможни было выявлено 43 112 единиц товаров с признаками контрафактности, товарные знаки и обозначения до степени смешения — Legrand, LOL, Hummer, Barbie, Paw Patrol.

По оценкам правообладателей, общий размер причиненного ущерба составляет более 15,8 млн рублей.

Самарской таможней возбуждены дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрено ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ "Незаконное использование чужого товарного знака", ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ "Нарушение авторских и смежных прав", товар изъят, проводится административное расследование.