Осужден иностранец, задержанный под Чапаевском при перевозке почти 35 тысяч бутылок поддельного алкоголя

На трассе "Самара — Саратов — Волгоград" у пос. Нагорный Чапаевска сотрудниками УФСБ России по Самарской области совместно с представителями ГИБДД был остановлен грузовой автомобиль, перевозящий алкогольную продукцию, общим количеством 34 740 бутылок объемом по 0,5 литра. Сопроводительных документов у водителей не было.

В ходе проверки установлено, ранее не судимый уроженец одной из южных республик, не являясь индивидуальным предпринимателем, без каких-либо документов, подтверждающих легальность производства и оборота, приобрел в с. Черкасское Вольского района Саратовской области немаркированную алкогольную продукцию. Договорился о перевозке, не ставя в известность о товаре, с владельцами большегруза.

Стоимость изъятого, согласно заключению экспертизы, составила более 6 млн рублей, что является особо крупным размером.

Данная продукция была оклеена идентичными, заведомо поддельными федеральными марками с общими на всю партию идентификационными номерами.

Доказательства, собранные следствием, судом признаны достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. В качестве наказания обвиняемому назначено три года лишения свободы в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 100 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.