В детском саду в Большой Глушице обнаружено 26 кг зараженных круп

Представители Управления Россельхознадзора по Самарской области провели плановую выездную проверку в детском саду, являющимся структурным подразделением ГБОУ СОШ в с. Большая Глушица.

Было установлено, что контроль за состоянием и качеством круп в процессе их хранения, а также контроль за температурным режимом и влажностью в складском помещении со стороны ответственных лиц детского учреждения должным образом не проводился. В результате, в помещении для хранения продуктов, предназначенных для организации питания детей, был выявлен факт заражения живыми насекомыми — вредителями 26 кг круп (пшена шлифованного 1 сорта в количестве 6 кг, риса шлифованного 1 сорта в количестве 11 кг, крупы кукурузной в количестве 9 кг).

Образцы круп были отправлены на исследования в Самарский филиал ЦНМВЛ. По результатам лабораторных испытаний, по показателю безопасности, во всех трех образцах круп был обнаружен вредитель хлебных запасов — мельничная огневка.

Зараженная крупа не может быть использована в пищу, как продукт, который не соответствует требованиям государственных стандартов по зараженности (требования ГОСТ и технического регламента Таможенного союза использование крупы с зараженностью вредителями хлебных запасов не допускают).

Согласно выданному Управлением Россельхознадзора по Самарской области предписанию, зараженная крупа была уничтожена, как этого требует законодательство. По факту нарушения правил хранения, закупки и рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна — должностные лица детского учреждения были привлечены к административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ (Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна).