Москвич поссорился с девушкой в Тольятти и пытался уехать домой на угнанном автомобиле

Сотрудники ГИБДД на маршруте патрулирования на ул. Фрунзе в Тольятти задержали подозреваемого в покушении на кражу автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов уголовного дела следует, что в одном из дворов неизвестный молодой человек пытался вскрыть автомобиль, припаркованный у подъезда. Оперативный дежурный довел до личного состава ориентировку с перечислением примет злоумышленника. Вскоре сотрудники экипажа ГИБДД недалеко от места происшествия обратили внимание на мужчину, сидящего за рулем автомобиля ГАЗ-3302. При виде сотрудников полиции он попытался покинуть машину и скрыться в ближайшем дворе. Документов на автотранспорт у задержанного не оказалось. В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские на месте происшествия обнаружили еще два автомобиля с поврежденными замками.

Правоохранители установили, что 24-летний безработный, ранее судимый за грабеж мужчина вскрывал автомобили отверткой. В ходе опроса злоумышленник сознался в содеянном и рассказал, что приехал в Тольятти из Московской области к своей девушке, но после ссоры с ней, решил похитить автомобиль и добраться на нем до Москвы. Первые две машины — "ВАЗ 2107" и ВАЗ-11116 "Ока" подозреваемый не смог завести.

В настоящее время в отношении мужчины следственным отделом УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 158 УК РФ "Покушение на кражу". Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.