В Самаре будут судить обвиняемого в краже мобильника в поезде

В Самаре направили в суд уголовное дело 42-летнего местного жителя, обвиняемого в краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

По версии полицейских, мужчина ехал в поезде Анапа — Томск и забрал мобильник попутчицы с полки над соседним местом. Он вышел в Самаре и сдал телефон в ломбард.

Потерпевшая обратилась к полицейским на самарском ж/д вокзале. Правоохранители быстро задержали подозреваемого. Похищенный мобильник стоимостью более 25 тыс. руб. вернули хозяйке.

Вскоре обвиняемый предстанет перед судом.