16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сотрудницу Роспотребнадзора подозревают в получении взятки Москвич поссорился с девушкой в Тольятти и пытался уехать домой на угнанном автомобиле Осужден южанин, задержанный под Чапаевском при перевозке почти 35 тысяч бутылок поддельного алкоголя В Самаре задержали участников хакерской ОПГ, воровавших данные кредиток Тольяттинец взял кредит для незнакомца, оказавшегося мошенником

Преступления Происшествия

В Самаре будут судить обвиняемого в краже мобильника в поезде

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре направили в суд уголовное дело 42-летнего местного жителя, обвиняемого в краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

По версии полицейских, мужчина ехал в поезде Анапа — Томск и забрал мобильник попутчицы с полки над соседним местом. Он вышел в Самаре и сдал телефон в ломбард.

Потерпевшая обратилась к полицейским на самарском ж/д вокзале. Правоохранители быстро задержали подозреваемого. Похищенный мобильник стоимостью более 25 тыс. руб. вернули хозяйке.

Вскоре обвиняемый предстанет перед судом.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5