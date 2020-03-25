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Клиенты Альфа-Банка могут вносить наличные в банкоматах "Открытия" без комиссии

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 25 марта 2020 года клиенты Альфа-Банка могут вносить наличные денежные средства в банкоматной сети банка "Открытие" без комиссии.

Функцию приема наличных (cash-in) имеют около 3,5 тыс. устройств банка "Открытие". Общая партнерская сеть банкоматов Альфа-Банка и действующих партнеров в настоящее время включает около 24 тыс. устройств, расположенных в 2,9 тыс. населенных пунктах по всей России. Из них более 13 тыс. устройств работают на внесение наличных денежных средств.

Среди действующих партнеров банкоматной сети — банк "Открытие", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Россельхозбанк и Уральский банк реконструкции и развития.

Подробную информацию об объединенной банкоматной сети Альфа-Банка можно получить на сайте банка.

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