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Театр Культура

СамАрт покажет на YouTube спектакль о закулисье

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 27 марта, в 19:00, СамАрт покажет в интернете спектакль о закулисье.

Фото: театр СамАрт

В год 90-летия Самарский ТЮЗ знакомит зрителей с архивными материалами. В соцсетях театра появилась рубрика "СамАрт 90": в ней публикуют интересные факты из истории Куйбышевского/Самарского ТЮЗа, фотоархив.

В Международный день театра на YouTube-канале СамАрта стартует серия онлайн-трансляций спектаклей, входящих в золотой фонд ТЮЗа.

В профессиональный праздник самартовцы подготовили для зрителей видеозапись постановки Олега Бычкова "Театр? Театр… Театр!"

Премьера комедии о театральном закулисье состоялась в 1995 г. на сцене бывшего кинотеатра "Тимуровец". В видеоверсии спектакля роли исполняют заслуженные артисты Людмила Гаврилова, Эдуард Терехов, Игорь Данюшин, Сергей Захаров, артисты Игорь Рудаков, Елена Туринская, Елена Захарова (Грушина), Дмитрий Добряков.

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