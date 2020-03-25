СамАрт покажет на YouTube спектакль о закулисье

В субботу, 27 марта, в 19:00, СамАрт покажет в интернете спектакль о закулисье.

В год 90-летия Самарский ТЮЗ знакомит зрителей с архивными материалами. В соцсетях театра появилась рубрика "СамАрт 90": в ней публикуют интересные факты из истории Куйбышевского/Самарского ТЮЗа, фотоархив.

В Международный день театра на YouTube-канале СамАрта стартует серия онлайн-трансляций спектаклей, входящих в золотой фонд ТЮЗа.

В профессиональный праздник самартовцы подготовили для зрителей видеозапись постановки Олега Бычкова "Театр? Театр… Театр!"

Премьера комедии о театральном закулисье состоялась в 1995 г. на сцене бывшего кинотеатра "Тимуровец". В видеоверсии спектакля роли исполняют заслуженные артисты Людмила Гаврилова, Эдуард Терехов, Игорь Данюшин, Сергей Захаров, артисты Игорь Рудаков, Елена Туринская, Елена Захарова (Грушина), Дмитрий Добряков.



