Машину самарца арестовали за 1336 нарушения ПДД

В Тольятти арестовали автомобиль, на котором совершили более тысячи нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Днем 24 марта во дворе на ул. Баныкина сотрудники ГИБДД вместе с приставами нашли и арестовали Lada Granta, принадлежащую 43-летнему местному жителю.

Мужчина приобрел машину в 2014 г., поставил ее на учет на свое имя и сдал в аренду третьим лицам. С того момента комплексы автоматической фиксации правонарушений зафиксировали 1336 различных нарушений ПДД РФ, совершенных на этом автомобиле. Кроме того, сотрудники ГИБДД в отношении собственника автомобиля составлены 28 административных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания").

Сейчас административные материалы находятся на рассмотрении у мирового судьи, автомобиль помещен на спецстоянку.