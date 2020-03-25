16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стали известны подробности ДТП с шестью машинами в Кинельском районе Уголовное дело главы самарской почты Артура Игрушкина должны направить в суд На трассе в Кинельском районе столкнулись шесть машин Водитель "Газели" в Самаре врезался в погрузчик и Lada Priora Организатор взрыва у дома бывшего вице-губернатора пытается выйти на свободу по УДО

Происшествия

Машину самарца арестовали за 1336 нарушения ПДД

ТОЛЬЯТТИ. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти арестовали автомобиль, на котором совершили более тысячи нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Днем 24 марта во дворе на ул. Баныкина сотрудники ГИБДД вместе с приставами нашли и арестовали Lada Granta, принадлежащую 43-летнему местному жителю.

Мужчина приобрел машину в 2014 г., поставил ее на учет на свое имя и сдал в аренду третьим лицам. С того момента комплексы автоматической фиксации правонарушений зафиксировали 1336 различных нарушений ПДД РФ, совершенных на этом автомобиле. Кроме того, сотрудники ГИБДД в отношении собственника автомобиля составлены 28 административных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания").

Сейчас административные материалы находятся на рассмотрении у мирового судьи, автомобиль помещен на спецстоянку.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5