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Общество

С начала года с алиментщиков региона взыскали 33 млн рублей

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За первые месяцы 2020 г. судебные приставы региона взыскали с алиментщиков почти 33 млн руб., сообщает УФССП по Самарской области.

За два месяца текущего года Управлением было возбуждено более 1,5 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментных платежей на общую сумму свыше 18,5 млн рублей. В результате примененных к должникам мер эта сумма увеличилась почти до 33 млн рублей. 

"В рамках исполнительных производств к должникам-алиментщикам применялись ограничения в праве на выезд за пределы страны и в праве на управление транспортными средствами. Так, с начала года в праве на выезд ограничено свыше 2,6 тыс. должников по алиментам, а в праве управления транспортными средствами — более 120 должников. В результате применения данных мер взыскано более 4,7 млн руб.", — уточнили в ведомстве.

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