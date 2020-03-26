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Контакт-центр Альфа-Банка получил "Хрустальную гарнитуру" в шести номинациях

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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24 марта в онлайн-формате прошла церемония награждения лучших из лучших в индустрии контакт-центров и обслуживания клиентов "Хрустальная гарнитура". Альфа-Банк получил главный приз в номинациях "Лучший большой контактный центр" и "Лучший клиентский опыт в социальных сетях".

Также Альфа-Банк был награжден в номинациях "Лучшая цифровая команда" и "Лучшая программа обучения и развития персонала", а команда поддержки А-Клуба получила статуэтку как "Лучшая небольшая команда по обслуживанию клиентов". Поддержка для юридических лиц отметилась призом за "Лучшего операционного менеджера", которым стала Валерия Свирепова.

"Надежная и профессиональная дистанционная поддержка уже давно не конкурентное преимущество банка, а насущная необходимость. Этот рынок очень быстро развивается, и оставаться на нем лучшими — очень непростая задача. "Хрустальная гарнитура" это прекрасная возможность посоревноваться с коллегами и оценить результат своей стратегии развития. Поэтому главный приз, которого мы добились в этом году, очень для нас важен", — отметила руководитель департамента дистанционной поддержки клиентов Альфа-Банка Ольга Асламова.

"Хрустальная гарнитура" — престижный международный конкурс сильнейших контакт-центров, проводится с 2005 года. В 2019 году Альфа-Банк занял первые места в четырех номинациях. В этом году за награды в 37 номинациях соревновались 310 компаний, включая крупнейшие банки страны, телеком-компании и аутсорсинговые контакт-центры.

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