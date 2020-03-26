Губернатор провел личный прием граждан

В четверг, 26 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел личный прием граждан.

К главе региона обратилась инициативная группа пайщиков гаражно-строительного кооператива "Полет". Сегодня в кооперативе состоит более 1 тыс. человек, но здание ГСК могут снести решением суда как самовольную постройку.

Защитница интересов пайщиков Ирина Бухарцева на встрече с руководителем области пояснила, что возведение объекта началось еще в 1987 году. Тогда проект ГСК был внесен в генеральный план города, было получено решение об отводе земли, а также разрешение на строительно-монтажные работы.

"Но строительство затянулось. В 1992 году разрешение продлевалось до 2000 года", — отметила Ирина Бухарцева. Однако на сегодня акта ввода здания в эксплуатации не существует, так как работы закончились лишь в 2008 году, когда срок разрешения уже закончился.

Администрация областного центра в рамках муниципального земельного контроля провела собственную проверку, в результате которой установила, что никаких правоустанавливающих документов и сведений в ЕГРН на существующее здание нет. По данному факту департаментом градостроительства Самары в арбитражный суд направлено исковое заявление о сносе самовольной постройки. Представители пайщиков признали, что действия городских властей правомерны.

Губернатор подчеркнул, что ситуация должна быть приведена в соответствие нормам действующего законодательства, для урегулирования этого вопроса ГСК нужно обращаться в суд для признания права собственности.

Также к главе региона обратились две инициативные группы граждан — сторонники и противники постройки нового жилого здания в микрорайоне в границах улиц Победы, Гагарина и 1-го Безымянного переулка. Сейчас двор домов, расположенных в границах этих улиц, представляет собой пустырь. Один участок на правах собственности принадлежит строительной компании.

По соглашению между министерством строительства Самарской области и ООО "ПОСКО" в 2017 году еще два участка в этом дворе были предоставлены застройщику в качестве компенсационных за реализацию инвестиционного проекта по строительству дома на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Владимирской, что позволило обеспечить жильем 104 обманутых дольщика. Объект введен в эксплуатацию в 2018 г.

В рамках благоустройства территории вокруг новостройки во дворе улиц Победы и Гагарина планируется построить 3 детских площадки и одну спортивную. На первом этаже нового дома будет располагаться детский сад. Во дворе будет высажено более 180 деревьев, также там предусмотрено устройство новых парковочных мест, прокладка тротуаров и др.

Проект прошел публичные слушания и был одобрен большинством жителей микрорайона. Однако не все жильцы близлежащих домов согласны с проектом. Одна из них — Наталья Филимонова. На приеме у губернатора она заявила, что ее и многих соседей не устраивает постройка во дворе многоэтажного здания. Людей беспокоит то, что они могут лишиться дворовой территории, детской площадки и парковочных мест.

Как пояснил министр строительства Самарской области Евгений Чудаев, все этапы согласования строительства нового жилого дома были пройдены. По проекту на придомовой территории планируется благоустройство. "Что касается сетей — планируется присоединение в основном к межквартальным сетям, и все ресурсоснабжающие организации подтвердили такую возможность. Считаю, что данная застройка возможна и не вызовет ухудшения условий проживания", — заявил министр.

Представители инициативной группы, выступающей за строительство нового дома и благоустройство микрорайона, представили свои аргументы. Александр Суриков принес на встречу с губернатором целую пачку фотографий двора: "Кругом грязь, нет тротуаров, нет газонов, дворовые проезды разрушены, заброшенные гаражи. Там рассадник крыс, часто собираются бомжи. Детям просто негде гулять. Невозможно подойти к мусорным контейнерам — грязь и ямы. А есть люди, которые все это защищают: это наша помойка, и не смейте ее трогать".

Также он рассказал, что "ПОСКО" уже заключила ряд договоров с окружающими домами, в частности в его доме отремонтированы подъезды, кровля, заменены окна. "Вижу по документам, что такие соглашения заключены с 7 домами из близлежащих 10. Это цивилизованный подход", — заметил глава региона.

Глава региона предложил выработать позицию, благодаря которой проект будет реализован.

На очередной прием граждан к губернатору пришли и представители обманутых дольщиков с вопросом о завершении строительства проблемных объектов, расположенных по адресу: Ленинская, 257 и Чкалова, 54, Ольга Родина и Татьяна Вовк.

Присутствовавший на встрече министр строительства региона Евгений Чудаев предложил вариант решения проблемы посредством Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Но для этого необходимо обратиться в Правительство РФ. Соответствующая заявка будет направлена уже 1 апреля. Срок ее рассмотрения, по словам глава областного минстроя, может составить до трех месяцев.