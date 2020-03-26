В правительстве региона обсудили меры против распространения коронавирусной инфекции

В среду, 25 марта, первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В первую очередь участники заседания обсудили реализацию мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова доложила, что было обследовано более 3 тыс. жителей Самарской области, у 10 из них диагноз коронавирусная инфекция Covid-19 подтвердился. При этом самарский Центр гигиены и эпидемиологии только за последние сутки провел 500 исследований, также работая в круглосуточном режиме.

Как сообщил министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов, в соответствии с решениями штаба работает горячая телефонная линия, осуществляется контроль за прибытием граждан из-за рубежа, упрощен порядок выдачи больных листов для тех, кто должен оставаться на карантине. Выдано около 1000 листов нетрудоспособности, в том числе почти 500 электронных. Медицинские учреждения области готовы к приему пациентов и имеют возможность оперативно увеличить число инфекционных коек, если такая потребность возникнет.

Виктор Кудряшов призвал глав муниципалитетов неукоснительно соблюдать все рекомендации штаба, обеспечить необходимые меры противодействия распространению коронавирусной инфекции, вести пристальное наблюдение за ситуацией.

"Вместе с тем хочу отметить, что не стоит как преуменьшать, так и преувеличивать масштабы проблемы. Правительство Самарской области продолжает работать в полноценном режиме. Мерам по предупреждению угрозы распространения коронавируса уделяется максимум внимания. Но при этом ведется текущая работа, реализуются национальные проекты, принимаются решения, направленные на социальное и экономическое развитие региона", — подчеркнул председатель областного правительства.

В ходе заседания участники комиссии отдельно обсудили также особенности прохождения половодья на территории Самарской области. Как сообщил начальник Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Айдар Мингазов, в связи с обильным снегопадом в последние дни марта высота снежного покрова составила 12 см — это почти на 40% выше нормы для этого периода времени. Уровень воды на Куйбышевском водохранилище около Тольятти и Саратовском водохранилище близ Самары также фиксируется несколько выше обычных значений. Очищение ото льда Куйбышевского водохранилища ожидается в первой-второй декаде апреля, саратовского — первой декаде апреля.

Руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов обозначил территории, где главы должны с особым вниманием проводить мониторинг ситуации в период прохождения паводка. Это Волжский, Ставропольский, Пестравский, Похвистневский, Красноярский, Кинельский районы. По видеоконференцсвязи к обсуждению подключились главы Волжского, Ставропольского, Пестравского районов, которые доложили о текущей ситуации.

Между завершением паводка и наступлением пожароопасного периода перерыв совсем незначительный — порядка шести дней. А в связи с теплой зимой и ранним наступлением весны он может сократиться еще больше. В 2020 году с целью предупреждения пожаров в связи со складывающимися погодными условиями пожароопасный сезон на территории лесного фонда открыт уже с 23 марта.

С 15 апреля на территории региона планируется ввести особый противопожарный режим, на период действия которого устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в лесу запрещено разводить костры, проводить работы с открытым огнем. При наступлении IV–V классов пожарной опасности в регионе будет установлен полный запрет на въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах.