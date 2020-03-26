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Сотрудники колл-центра ПСБ получили три награды международной премии "Хрустальная гарнитура"

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Контактный центр ПСБ одержал победу сразу в нескольких номинациях международной премии "Хрустальная гарнитура", которая ежегодно проводится в индустрии операторов, менеджеров и руководителей колл-центров, команд обслуживания, продаж и операционной поддержки, успешных контакт-центров.

За победу боролись контакт-центры из всех регионов России, а также лучшие центры из Казахстана и Белоруссии.

Сотрудники колл-центра ПСБ получили три награды в номинациях: "Лучший менеджер по управлению качеством" (Мария Цыгельнюк, руководитель группы оценки и контроля качества), "Продавец года" (Арсений Евсеев, специалист по ипотечному кредитованию отдела продаж), "Лучшая небольшая команда по обслуживанию клиентов" (Лаврентий Кротиков, старший специалист отдела дистанционного обслуживания юридических лиц (по линии ГОЗ).

Ранее, в сезоне 2019-2020 проекты ПСБ и работа сотрудников банка получали признание и стали финалистами в таких номинациях, как "Лучший работодатель", "Продавец года", "Лучший менеджер по управлению качеством", "Лучшее применение роботизации и искусственного интеллекта (с участием ботов)", "Лучшая практика внутреннего взаимодействия с контакт-центром".

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