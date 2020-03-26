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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Цифровая электроподстанция заработала на Сызранском НПЗ

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Энергетический объект обеспечит бесперебойное электроснабжение строящихся технологических комплексов предприятия и в будущем войдет в единую автоматизированную энергосистему.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

"Умная" подстанция позволяет более гибко распределять нагрузки и значительно увеличивает резервную мощность нефтеперерабатывающего завода. Это гарантирует надежное электроснабжение сразу нескольких технологических комплексов, строящихся в АО "СНПЗ" (дочернее предприятие ПАО "НК "Роснефть") по программе модернизации.

Передовое оборудование вкупе с цифровыми технологиями вдвое сокращает время срабатывания защит и выполнения оперативных переключений в сетях, а значит — обеспечивает отказоустойчивость системы электроснабжения предприятия. В закрытом распределительном устройстве установлены современные компенсирующие устройства для снижения потерь реактивной мощности. Основное силовое оборудование — отечественное.

Пуск подстанции стал первым этапом создания на Сызранском НПЗ цифрового центра управления энергоснабжением. В будущем он свяжет энергообъекты предприятия в единую автоматизированную диспетчерскую систему. Цифровизация во всех областях деятельности Компании — один из ключевых элементов стратегии "Роснефть-2022".

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